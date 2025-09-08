Begin typing your search above and press return to search.
    നാ​ല് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്; ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​പ​രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി പ്രാ​തി​നി​ധ്യം

    • എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ ​ര​തി കൃ​ഷ്ണ ഇ​നി എം.​എ​ൽ.​സി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​പ​രി​നി​യ​മ​സ​ഭ​യാ​യ ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നാ​ല് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ആ​ര​തി കൃ​ഷ്ണ, കെ.​പി.​സി.​സി ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ സെ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​മേ​ശ് ബാ​ബു, മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ദ​ലി​ത് നേ​താ​വ് എ​ഫ്.​എ​ച്ച്ഴ ജ​ക്ക​പ്പ​ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​സി​മാ​രാ​കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യു​ബി വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ്, പ്ര​കാ​ശ് കെ. ​റാ​ത്തോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും ജെ.​ഡി (എ​സ്) നേ​താ​വ് കെ.​എ. തി​പ്പേ​സ്വാ​മി​യു​ടെ​യും കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. ച​ന്ന​പ​ട്ട​ണ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ സി.​പി. യോ​ഗേ​ശ്വ​ർ രാ​ജി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ മ​റ്റൊ​രു സീ​റ്റും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്നു. ജെ.​ഡി (എ​സ്) മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​സി ആ​യി​രു​ന്ന ര​മേ​ശ് ബാ​ബു, പി​ന്നീ​ട് പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി വ​ക്താ​വാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു.

    മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ബെ​ഗ​നെ രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ മ​ക​ളാ​യ ഡോ. ​ആ​ര​തി കൃ​ഷ്ണ വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. കെ.​പി.​സി.​സി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ സെ​ല്ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​നാ​യ അ​വ​ർ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. കൃ​ഷ്ണ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ​യി​ലൂ​ടെ ഗ്രാ​മീ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൈ​സൂ​രു യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ലെ ജോ​ർ​ജ് മേ​സ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വേം​പു യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റും ന​ൽ​കി. ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ആ​ര​തി കൃ​ഷ്ണ ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​യാ​ണ്.

    കോ​ലാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡോ. ​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ കൃ​ഷ്ണ​പ്പ​യു​ടെ​യും എ​ര​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ദ ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ റെ​സി​ഡ​ന്റ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ആ​ന്ദോ​ള​ന ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​എ​ച്ച്.​ഡി നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യ ക​രി​യ​ർ ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​മു​ഖ ദ​ലി​ത് നേ​താ​വാ​യ എ​ഫ്.​എ​ച്ച്. ജ​ക്ക​പ്പ​ന​വ​റും കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​മ്പ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദ​ലി​ത് സെ​ല്ലി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു.

