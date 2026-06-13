27.19 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരംtext_fields
ബംഗളൂരു: സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഡീപ്ടെക് ഗവേഷണം എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 27.19 കോടിയുടെ നാല് സംരംഭങ്ങൾക്ക് കർണാടക സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി.
മെന്റർഷിപ്പ്, ഫണ്ടിങ് ആക്സസ്, മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജുകൾ എന്നിവ മുഖേന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്നതിനായി മംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള കെ-കോമ്പിനേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടപ് ആക്സിലറേറ്ററിന് 9.26 കോടി രൂപ നല്കി.
നൂറ് വ്യവസായങ്ങളെ നൂറ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് 7.47 കോടി രൂപ അടങ്കലിൽ സൂപ്പർ 100 ഇൻഡസ്ട്രി-അക്കാദമിയ അഡോപ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനും സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി.
കൂടാതെ ന്യൂറോ സർജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി അഡ്വാൻസ്ഡ് സർജിക്കൽ അസിസ്റ്റീവ് റോബോട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 3.66 കോടി രൂപയും ബംഗളൂരുവിൽ ജീനോം എഡിറ്റിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 6.80 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചതായി ഐ.ടി, ബി.ടി മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
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