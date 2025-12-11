Begin typing your search above and press return to search.
    പദ്ധതിക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം; ഗൃഹ ആരോഗ്യ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാൻ സർക്കാർ

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ​യും മ​രു​ന്നും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​രോ​ഗ്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗൃ​ഹ ആ​രോ​ഗ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ മി​ക്ക ആ​ളു​ക​ളി​ലും ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, പ്ര​മേ​ഹം എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​രം ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ‍ന​ഴ്‌​സു​മാ​ര്‍, ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​ഗ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    30 വ​യ​സ്സും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള 8,16,089 പേ​രു​ടെ 14 പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​യ​ല്ലാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ 1,89,144 പേ​ർ​ക്ക് ബി.​പി ഉ​ണ്ടെ​ന്നും 25,925 പേ​ർ പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​രാ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. 68,144 പേ​രി​ല്‍ ക്രോ​ണി​ക് കി​ഡ്‌​നി ഡി​സീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ 168 പേ​ർ അ​സു​ഖ ബാ​ധി​ത​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. 20,144 പേ​രെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ 85 പേ​ർ​ക്ക് നോ​ൺ-​ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ൾ ഫാ​റ്റി ലി​വ​ർ ഡി​സീ​സ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 96 പേ​ർ​ക്ക് ക്രോ​ണി​ക് ഒ​ബ്‌​സ്ട്ര​ക്റ്റി​വ് പ​ൾ​മ​ണ​റി ഡി​സീ​സ് അ​സു​ഖം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    14 പേ​രി​ല്‍ ഒ​ബ്‌​സ്റ്റ​ട്രി​ക് സ്ലീ​പ് അ​പ്നി​യ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 285 പേ​ര്‍ക്ക് മാ​ന​സി​ക രോ​ഗം, 40 പേ​ര്‍ക്ക് നാ​ഡീ​വൈ​ക​ല്യം, 286 പേ​ര്‍ക്ക് വി​ള​ര്‍ച്ച, എ​ട്ടു​പേ​ര്‍ക്ക് കാ​ന്‍സ​ര്‍, ആ​റു​പേ​ര്‍ക്ക് സ്ത​നാ​ര്‍ബു​ദം, 15 പേ​ര്‍ക്ക് സെ​ർ​വി​ക്ക​ൽ അ​ർ​ബു​ദം എ​ന്നി​വ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ആ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും.

    ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ഡി.​ജി. ​​നാ​ഗ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗൃ​ഹ ആ​രോ​ഗ്യ പ​ദ്ധ​തി മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ​യും മ​രു​ന്നും ല​ഭി​ക്കും. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​യു​ഷ്മാ​ൻ ഭാ​ര​ത് ആ​രോ​ഗ്യ ക​ർ​ണാ​ട​ക (എ.​ബി.​എ.​ആ​ര്‍.​കെ) സ്കീം ​കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും.

    അ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

