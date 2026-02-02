Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ്വ​ർ​ണ​ന​ദി ബോ​ട്ട​പ​ക​ടം: മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ; സ​ർ​വീ​സ് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി

    സ്വ​ർ​ണ​ന​ദി ബോ​ട്ട​പ​ക​ടം: മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ; സ​ർ​വീ​സ് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ കോ​ടി​ബെ​ൻ​ഗ്രെ​ക്ക് സ​മീ​പം സ്വ​ർ​ണ​ന​ദി​യി​ൽ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘം ക​യ​റി​യ ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ഉ​ഡു​പ്പി ബ്ര​ഹ്മ​വാ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ കോ​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കോ​ടി​ബെം​ഗ്രെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സു​ഹാ​സ് ശ്രേ​യ​ൻ (23), സു​ഫി​യാ​ൻ (20), വാ​സു മേ​ന്ദ​ൻ (52) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ബോ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ കെ. ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പ (27), പി.​സി​ന്ധു (23), എം.​ദീ​ഷ (26) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 26നു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​ത്.

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മൈ​സൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി ഗു​രു​പാ​സാ​ദി​നെ​യു​ടെ (34) പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​യും മ​റ്റ് 28 പേ​രെ​യും പ്ര​തി​യാ​യ സു​ഹാ​സ് ശ്രേ​യ​ൻ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി യാ​ത്ര​ക്ക​യ​ച്ചു.

    ഒ​രു ബോ​ട്ടി​ൽ 14 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും മ​റ്റൊ​ന്നി​ൽ 15 പേ​രു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 11.15ഓ​ടെ, ബ്ര​ഹ്മ​വ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കോ​ടി​ബെ​ൻ​ഗ്രെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ അ​ലി​വെ​ബാ​ഗി​ലു​വി​ന​ടു​ത്ത് ‘ദി ​വേ​വ് റൈ​ഡ​ർ’​എ​ന്ന ബോ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബോ​ട്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ സു​ഫി​യാ​നും വാ​സു​വും അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ഓ​ടി​ച്ചെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബോ​ട്ട് ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ബാ​ല​ൻ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് ബോ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 14 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ന​ദി​യി​ൽ വീ​ണു. മൂ​ന്നു​പേ​ർ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​ന് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ടി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ബോ​ട്ടി​ന് ഇ​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബോ​ട്ട് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    സം​ഭ​വം കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

