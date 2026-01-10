Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 7:31 AM IST

    ഉ​ഡു​പ്പി ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു കോ​ടി​യു​ടെ സു​വ​ർ​ണ ഭ​ഗ​വ​ദ് ഗീ​ത

    ഉ​ഡു​പ്പി ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു കോ​ടി​യു​ടെ സു​വ​ർ​ണ ഭ​ഗ​വ​ദ് ഗീ​ത
    സ്വ​ർ​ണ ഭ​ഗ​വ​ദ് ഗീ​ത

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​ക ഗീ​ത പ​ര്യാ​യ ആ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഭ​ക്ത​ൻ ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലെ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ണ ഷീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി. ല​ക്ഷ്മി​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് സു​വ​ർ​ണ ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്, പു​ത്തി​ഗെ മ​ഠ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​ഗീ​ത​യെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ മൂ​ല്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​ർ​മാ​ണ​വും കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ഠം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത​യു​ടെ പ​തി​നെ​ട്ട് അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​ഴു​നൂ​റ് ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ പേ​ജു​ക​ളി​ൽ കൊ​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണ ഷീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഈ​ട് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്ത​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ഗീ​താ മ​ന്ദി​റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ര​ഥ​വീ​ഥി​യി​ലൂ​ടെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പു​ത്തി​ഗെ മ​ഠ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന, ജൂ​നി​യ​ർ വൈ​ദി​ക​ർ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ലെ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ്ഥ​ലം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണ താ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കാ​തെ​യും മോ​ഷ​ണം പോ​വാ​തെ​യും കാ​ക്കാ​ൻ ബു​ള്ള​റ്റ് പ്രൂ​ഫും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ഗ്ലാ​സ് വ​ല​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥം. ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് പു​സ്ത​കം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കാ​ണാ​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

