    Posted On
    date_range 9 April 2026 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 6:44 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ച്ചു
    സർഗാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു കെം​പെ​ഗൗ​ഡ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ർ​ണ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചു​പേ​രെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് റ​വ​ന്യൂ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (ഡി.​ആ​ർ.​ഐ) പി​ടി​കൂ​ടി. അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഡി.​ആ​ർ.​ഐ​യു​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു സോ​ണ​ൽ യൂ​നി​റ്റി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ര​ണ്ടി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹാ​യി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശൃം​ഖ​ല​യെ ത​ട​ഞ്ഞ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 3.356 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണ്ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കാ​പ്സ്യൂ​ൾ ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പേ​സ്റ്റ് രൂ​പ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം സ​മ​ർ​ത്ഥ​മാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ ഒ​രു ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് പോ​യി​ന്റാ​യി മ​നഃ​പൂ​ർ​വ്വം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​രി​സ​ര​ത്ത് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ ലേ​ഓ​വ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ്വ​ർ​ണം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച പാ​സ്‌​കോ​ഡ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്, ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ, പു​ക​വ​ലി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച് അ​തു​വ​ഴി ക​സ്റ്റം​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ശൈ​ലി.

    നി​യ​ന്ത്രി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കോ​ഡ​ഡ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന് പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gold smugglingBengaluru AirportGold
    News Summary - Gold worth Rs 5 crore seized at Bengaluru airport
