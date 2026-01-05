Begin typing your search above and press return to search.
    10 കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള; കേ​ര​ള​ത്തി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നടത്തും

    10 കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള; കേ​ര​ള​ത്തി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നടത്തും
    മൈ​സൂ​രു എ​സ്.​പി മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ബാ​ല​ദ​ണ്ടി ഹു​ൻ​സൂ​രി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 28ന് ​ഹു​ൻ​സൂ​ർ ബി.​എം ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ലെ സ്കൈ ​ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ബ​ല​ദ​ണ്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. 8.34 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​ര​മു​ള്ള​തും 10 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ 450 ഇ​നം സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് അ​ഞ്ചം​ഗ സാ​യു​ധ സം​ഘം ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ സി​നു​ദ്ദീ​ൻ ഹു​ൻ​സൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി എ​സ്.​പി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു, സി.​സി.​ടി.​വി ക്യാ​മ​റ​ക​ളും ക​വ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട വ​ഴി​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​ഡീ. എ​സ്.​പി നാ​ഗേ​ഷ്, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ര​വി, ഹു​ൻ​സൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് ക​ശ്യ​പ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഹാ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പൊ​ലീ​സു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ഞ്ച് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​ക​ൾ വാ​ട്സ്ആ​പ് കാ​ളു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് പ്ര​തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​ജ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഹു​ൻ​സൂ​രി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ മു​റി​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​റി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജ്വ​ല്ല​റി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​ഘം വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം ഹ​നു​മാ​ൻ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഹ​രാ​വെ​യി​ലും കു​ശാ​ൽ​ന​ഗ​റി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും വി​ന്യ​സി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ സം​ഘം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മോ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, സൂ​ച​ന​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ഡ്ജു​ക​ൾ, പ​ണ​യ ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട്, എ​സ്.​പി ജ്വ​ല്ല​റി ഷോ​പ്പ് മാ​നേ​ജ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    News Summary - Gold worth Rs 10 crores stolen; search to be conducted in Kerala too
