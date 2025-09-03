Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:17 AM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യു​ടെ ല​ഗേ​ജി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു; അ​ദാ​നി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ദാ​നി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​വ​ർ​ച്ച. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യു​ടെ ചെ​ക്ക്-​ഇ​ൻ ല​ഗേ​ജി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​സ്.​എ.​ടി.​എ​സി​ലെ നാ​ല് ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കൊ​ള്ള​മു​ത​ൽ വാ​ങ്ങി​യ ആ​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ മം​ഗ​ളൂ​രു താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കാ​ണ്ഡ​വാ​ര സ്വ​ദേ​ശി നി​തി​ൻ, മൂ​ഡു​പേ​രാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ദാ​ന​ന്ദ, രാ​ജേ​ഷ്, ബാ​ജ്‌​പെ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​വീ​ൺ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങി​യ മൂ​ടു​പേ​രാ​റി​ലെ ര​വി​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കാ​ണാ​താ​യ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗം പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു, അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​രാ​വി​ലെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി ക​ൺ​വെ​യ​ർ ബെ​ൽ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്റെ ല​ഗേ​ജ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ നാ​ല​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 56 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി ഉ​ട​ൻ വി​വ​രം ബാ​ജ്‌​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്) സെ​ക്ഷ​ൻ 303(2) പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യു​ടെ ല​ഗേ​ജ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്വ​ർ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി നാ​ലു​പേ​രും സ​മ്മ​തി​ച്ചു​വെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ടു​പേ​രാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​വി​രാ​ജ് എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് വി​റ്റ​താ​യും മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. മോ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 50 ഗ്രാം ​പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു, ഇ​തി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രും.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ ഇ​തേ സം​ഘം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ, മ​നോ​ഹ​ർ ഷെ​ട്ടി എ​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ ല​ഗേ​ജി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ർ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബാ​ജ്‌​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ആ ​കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​സ്‌.​എ.​ടി.‌​എ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണം, പ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ​ല കേ​സു​ക​ളി​ലും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ലോ​ക്കു​ക​ളോ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന പാ​സ്‌​വേ​ഡ് കോ​മ്പി​നേ​ഷ​നു​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബാ​ഗു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണം, പ​ണം, മ​റ്റ് വി​ല​കൂ​ടി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ചെ​ക്ക് ചെ​യ്ത ബാ​ഗു​ക​ളി​ൽ വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Gold ornaments stolen from passenger's luggage; workers arrested at Adani Airport
