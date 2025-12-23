Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 8:48 AM IST

    ‘ഗോ​ഡ്സ് ഓ​ൺ ച​ങ്ക്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ‘ഗോ​ഡ്സ് ഓ​ൺ ച​ങ്ക്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​നി​ങ്ങാ​ടി​ന്റെ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഗോ​ഡ്സ് ഓ​ൺ ച​ങ്ക്’ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കേ​ന്ദ്ര​സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വു​മാ​യ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഉ​മേ​ഷ്‌​രാ​മ​ന് ന​ല്‍കി​യാ​ണ്‌ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​വി​ക്കൂ​ട്ടം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ശാ​ന്ത​ന്‍ എ​ല​പ്പു​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ഷോ ബു​ക്ക്‌ എ​ഡി​റ്റ​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ര്‍ഷാ​ദ് ബ​ത്തേ​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​ആ​ര്‍. കി​ഷോ​ര്‍, ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ, എ​സ്. ന​വീ​ൻ, നി​തീ​ഷ്, ജൈ​സ​ൻ മാ​ത്യു, കെ.​വി. ഖാ​ലി​ദ്, സി​ന കെ.​എ​സ്, ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​നി​ൽ രോ​ഹി​ത്, ടി.​എ. ക​ലി​സ്റ്റ​സ്, സി.​ഡി. ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ, ടി.​എം. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ടോ​മി ആ​ലു​ങ്ക​ൽ, വ​ജീ​ദ്, ഒ. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, അ​ർ​ച്ച​ന സു​നി​ൽ, ര​തി സു​രേ​ഷ്, ഗീ​ത നാ​രാ​യ​ൺ, സൗ​ധ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ, വ​ല്ല​പ്പു​ഴ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, മെ​റ്റി ഗ്രേ​സ്, പി.​പി. പ്ര​ദീ​പ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര​മ പ്ര​സ​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗ്ന​സ് മേ​രി നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

