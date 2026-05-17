Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമന്ത്രി ലക്ഷ്മി...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 May 2026 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 7:43 AM IST

    മന്ത്രി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കറിന് ഗോ ബാക്ക് വിളി

    text_fields
    bookmark_border
    മന്ത്രി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കറിന് ഗോ ബാക്ക് വിളി
    cancel
    camera_alt

    മന്ത്രി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കർക്കെതിരെ യുവമോർച്ച നടത്തിയ പ്രതിഷേധം

    മംഗളൂരു: കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉഡുപ്പി ജില്ലയുടെ വികസനം അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ജില്ല ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കറിനെതിരെ ബിജെപി യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ‘ഗോ ബാക്ക്’ പ്രതിഷേധം നടത്തി. ഉഡുപ്പിയോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചിറ്റമ്മ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി യുവമോർച്ച ജില്ല യൂനിറ്റാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. യുവമോർച്ച ജില്ല പ്രസിഡന്റ് പൃഥ്വിരാജ് ഷെട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ഉഡുപ്പിയിലെ പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മന്ത്രി ഹെബ്ബാൾക്കർ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സർക്കാറിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡിലേക്ക് നീങ്ങി മന്ത്രിയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം ഈ നീക്കം തടഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:localnewsmetronewsBengaluru
    News Summary - Go back call for Minister Lakshmi Hebbalkar
    Similar News
    Next Story
    X