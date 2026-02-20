Begin typing your search above and press return to search.
    ആഗോളതല സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാലാപന മത്സരം

    ആഗോളതല സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാലാപന മത്സരം
    ദ​ക്ഷ് എ​ന്‍. സ്വ​രൂ​പ്, ന​സ്രി​ന്‍ ഷാ​നി​യാ​സ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ഗോ​ള​ത​ല സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​വു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ര്‍. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ദ​ക്ഷ് എ​ന്‍. സ്വ​രൂ​പ് (മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല), ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​സ്രി​ന്‍ ഷാ​നി​യാ​സ് (സൗ​ത്ത് മേ​ഖ​ല) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ള്‍.

    നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​യ ദ​ക്ഷ് നാ​ല് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സം​ഗീ​തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്നു. തൃ​ശൂ​ര്‍ ന​ന്ദി​പു​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പി​താ​വ് സ്വ​രൂ​പും മാ​താ​വ് ര​ശ്മി​യു​മാ​ണ് സ്വ​രൂ​പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഗു​രു​ക്ക​ള്‍. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​യ ന​സ്രി​ന്‍ ഷാ​നി​യാ​സി​ന്‍റെ പി​താ​വ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഷാ​നി​യാ​സും മാ​താ​വ് സു​മ​യ്യ യൂ​നു​സും ക​വി​ത​യു​ടെ ലോ​കം മ​ക​ള്‍ക്ക് മു​മ്പി​ല്‍ തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് 100ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ആ​ഗോ​ള​ത​ല കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മേ​ഖ​ല, ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രെ​യാ​ണ് ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​വി​ധ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​വി​ത​ക​ള്‍ പ​ഠി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 500ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഭാ​ഷ​യി​ലും ക​വി​ത​യി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ​ലി​യ ത​ല​മു​റ​യാ​യി വ​ള​ര്‍ന്നു​വ​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ല്‍ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

