    date_range 10 April 2026 9:26 AM IST
    date_range 10 April 2026 9:26 AM IST

    ജി.​ബി.​എ. വ​ൺ-​സ്റ്റോ​പ് സേ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ)​യു​ടെ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, ഖാ​ത്ത, ട്രേ​ഡ് ലൈ​സ​ൻ​സ്, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി 27 സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു കൂ​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ജി.​ബി.​എ. വ​ൺ-​സ്റ്റോ​പ്പ് സേ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​ഞ്ച് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ഓ​രോ​ന്നി​ലും ര​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ 10 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ലെ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ വ​ൺ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് വ​ൺ-​സ്റ്റോ​പ് സേ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ . കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു നേ​രി​ട്ടു ഫ​യ​ലു​ക​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​ബി.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ര​ക്കി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​ല്പം കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ഫീ​സാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര്‍ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന തു​ക​യേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. അ​ഴി​മ​തി​യും കൈ​ക്കൂ​ലി​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തോ​ടെ ഈ ​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ജി.​ബി.​എ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മു​നീ​ഷ് മൗ​ദ്ഗി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Similar News
    Next Story
