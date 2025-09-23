Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Sept 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 11:17 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി ലോ​ക മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് -പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി ലോ​ക മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് -പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി
    മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലെ ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന എം.​എം.​എ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ളം സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി ലോ​ക മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ബ്ദി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ ലോ​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​വു​ന്ന​ത് ഭീ​തി​ദാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും എം.​എം.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലെ ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​ഷി​ഖ് ദാ​രി​മി ആ​ല​പ്പു​ഴ ‘പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹം’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ന​മി​റ മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ത്തീ​ബ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം മ​ദ​നി, എം.​എം.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എ​ച്ച്. ഫാ​റൂ​ഖ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൂ​ടാ​ളി, ആ​യി​ശ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​വൈ ഹം​സ​ത്തു​ല്ല, അ​ലി​ക്കോ​യ, ടി.​ടി.​കെ. ത​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ർ​ശാ​ദ് ഖാ​ദി​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. സ​ൽ​മാ​ൻ റ​ഹ്മാ​നി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും ശാ​ഹി​ദ് മൗ​ല​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

