പാചകവാതക ക്ഷാമം ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നു -ഡി.കെ.ശിവകുമാർtext_fields
ബംഗളൂരു: പാചകവാതക ക്ഷാമം സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. വിതരണം ഉടൻ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗളൂരുവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച ശിവകുമാർ, എൽ.പി.ജി ക്ഷാമം ബിസിനസുകളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
സർക്കാർ ഇത് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഹോട്ടലുകൾ, കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബിസിനസുകളെ എൽ.പി.ജി ക്ഷാമം ബാധിച്ചിട്ടും ബി.ജെ.പി എംപിമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തതിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനാൽ ഹോട്ടലുടമകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ, ഗ്യാസ് വിലവർധനവും ഗ്യാസ് ക്ഷാമവും കാരണം ആളുകൾ പണിമുടക്കുകയാണ്. മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ബി.ജെ.പി എം.പിമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല.
വർധിച്ചുവരുന്ന ഇന്ധനവിലയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡീസൽ വില അടുത്തിടെ കുത്തനെ വർധിച്ചതായും ഇത് ബിസിനസുകളിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇന്ധന വില വർധനവിന്റെയും എൽ.പി.ജി വിതരണ തടസ്സങ്ങളുടെയും സംയോജിത ആഘാതം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർച്ചയായ വിതരണ ക്ഷാമം മൂലം സ്ഥാപനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി പൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷനുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈനംദിന പാചകത്തിന് വാണിജ്യ എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. എൽ.പി.ജി വിതരണവും വിലനിർണയവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ ഇന്ധന ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തന്റെ പാർട്ടി എം.പിമാരോട് നിർദേശിക്കട്ടെ. ദേവഗൗഡ മേക്കാദാട്ടു, യെറ്റിനഹോള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പരിഹാരം നിർദേശിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി എം.എൽ.എമാർ അവരുടെ പാർട്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കും -ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി
ബംഗളൂരു: ബംഗളൂരുവിലെ വാണിജ്യ എൽ.പി.ജിയുടെ ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിക്ക് കത്തെഴുതി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ദിവസേന സേവനം നൽകുന്ന ഹോട്ടലുകൾ, മെസ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള വിതരണം മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആവശ്യത്തിന് വാണിജ്യ എൽ.പി.ജി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഞാൻ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ‘എക്സ്’ പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. ബംഗളൂരുവിലെ നിരവധി ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും നിലവിലുള്ള വാണിജ്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുകയും സ്റ്റോക്ക് തീർന്നാൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയത്.
