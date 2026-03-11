Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ച​ക​വാ​ത​ക ക്ഷാ​മം ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു -ഡി.​കെ.​ശി​വ​കു​മാ​ർ

    വിഷയം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണം
    പാ​ച​ക​വാ​ത​ക ക്ഷാ​മം ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു -ഡി.​കെ.​ശി​വ​കു​മാ​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പാ​ച​ക​വാ​ത​ക ക്ഷാ​മം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ത​ര​ണം ഉ​ട​ൻ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൂ​ട്ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച ശി​വ​കു​മാ​ർ, എ​ൽ.​പി.​ജി ക്ഷാ​മം ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണം. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ എ​ൽ.​പി.​ജി ക്ഷാ​മം ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടും ബി.​ജെ.​പി എം​പി​മാ​ർ അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​പ്പോ​ൾ, ഗ്യാ​സ് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വും ഗ്യാ​സ് ക്ഷാ​മ​വും കാ​ര​ണം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ണി​മു​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റ്റ് പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​മാ​ർ അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഡീ​സ​ൽ വി​ല അ​ടു​ത്തി​ടെ കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും ഇ​ത് ബി​സി​ന​സു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ധ​ന വി​ല വ​ർ​ധ​ന​വി​ന്റെ​യും എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ത​ര​ണ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​യോ​ജി​ത ആ​ഘാ​തം ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ത​ര​ണ ക്ഷാ​മം മൂ​ലം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പൂ​ട്ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ദൈ​നം​ദി​ന പാ​ച​ക​ത്തി​ന് വാ​ണി​ജ്യ എ​ൽ.​പി.​ജി സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ത​ര​ണ​വും വി​ല​നി​ർ​ണ​യ​വും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​ഡി. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ ഇ​ന്ധ​ന ക്ഷാ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി എം.​പി​മാ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ട്ടെ. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ മേ​ക്കാ​ദാ​ട്ടു, യെ​റ്റി​ന​ഹോ​ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ട്ടെ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്ക​ട്ടെ. ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ഞാ​ൻ അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കും -ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കേ​ന്ദ്രമ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ എ​ൽ.​പി.​ജി​യു​ടെ ക്ഷാ​മം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കേ​ന്ദ്ര പെ​ട്രോ​ളി​യം, പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക മ​ന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് പു​രി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ദി​വ​സേ​ന സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, മെ​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ൾ, മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ത​ര​ണം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വാ​ണി​ജ്യ എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ത​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഞാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ‘എ​ക്‌​സ്’ പോ​സ്റ്റി​ൽ എ​ഴു​തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ളും നി​ല​വി​ലു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യും സ്റ്റോ​ക്ക് തീ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​ത്.

