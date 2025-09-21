Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:51 AM IST

    ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഗ​രു​ഡ സം​ഘാം​ഗം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഗ​രു​ഡ സം​ഘാം​ഗം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ര​ണ്ടാം അ​ഡീ. ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് മാ​സ​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഗ​രു​ഡ സം​ഘം അം​ഗ​ത്തെ കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കു​ന്താ​പു​രം മു​സ്‌​ലിം കേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സി​ഫാ​ണ് (35) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​മു​ത​ൽ, വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​യാ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് പു​റ​മെ, ഗം​ഗോ​ളി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നാ​ല് കേ​സു​ക​ളും ബൈ​ന്ദൂ​ർ, ക​ങ്ക​നാ​ടി (മം​ഗ​ളൂ​രു), ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ൾ വീ​ത​വും ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, മോ​ഹ​ൻ ച​ന്ദ്ര, ഗ​ണേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗൗ​രി ക​ലു​വെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​സി​ഫി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​യെ ഉ​ഡു​പ്പി ര​ണ്ടാം അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ ജി​ല്ലാ, സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. കോ​ട​തി ഇ​യാ​ളെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 വ​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ഹി​രി​യ​ഡ്ക ജി​ല്ലാ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

