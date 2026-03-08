Begin typing your search above and press return to search.
    ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​ത​ദി​ന പു​ര​സ്കാ​രം - 2026 ഡോ. ​സു​ഷ്മ ശ​ങ്ക​റി​ന്

    ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​ത​ദി​ന പു​ര​സ്കാ​രം - 2026 ഡോ. ​സു​ഷ്മ ശ​ങ്ക​റി​ന്
    ഡോ. ​സു​ഷ്മ ശ​ങ്ക​റി​ന് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​വി.​ജി. ജോ​സ​ഫ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ 17ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​താ​ദി​ന പു​ര​സ്കാ​രം - 2026 ഡോ. ​സു​ഷ്മ ശ​ങ്ക​റി​ന് ക​ന്ന​ഡ​ഭാ​ഷ സേ​വ​ന​ത്തി​നും വി​വ​ർ​ത്ത​ന സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്തു​മു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് അ​വാ​ര്‍ഡ്.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ദ്രാ​വി​ഡ​ഭാ​ഷാ ട്രാ​ൻ​സി​ലേ​റ്റേ​ർ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ബി.​ടി.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഡോ. ​സു​ഷ്മ ശ​ങ്ക​റി​ന് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 17-ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​താ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​വി.​ജി. ജോ​സ​ഫ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    വു​മ​ൺ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്സെ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​സ്കാ​രം, വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്രം, പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, സാ​ഹി​ത്യം, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ​നി​ത​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. 'ക​ന്ന​ഡ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം മ​ല​യാ​ളി' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൊ​ല്ലം ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​ഷ​മ തൊ​ദ​ൽ​നു​ടി ക​ന്ന​ഡ മാ​സി​ക​യു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

