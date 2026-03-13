വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വിറ്റ നാലംഗസംഘം അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എം.ഡി.എം.എ വിൽപന നടത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തെ വിട്ടൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്ദിര നഗർ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജി. അഷ്റഫ് (38), എം. ഹഫീസ് എന്ന ആപ്പി (33), എൻ. അഫ്വാൻ (34), എൻ.എ. അഷ്റഫ് (35) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നേരലക്കട്ടെയിലെ വാടകവീട്ടിൽ എം.ഡി.എം.എ സൂക്ഷിച്ച് വിൽപന നടത്തുന്നതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം. രത്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
