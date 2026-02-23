Begin typing your search above and press return to search.
    23 Feb 2026 7:41 AM IST
    23 Feb 2026 7:41 AM IST

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ജോ​ക്കാ​ട്ടെ ക്രോ​സ് റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച നാ​ലു​പേ​രെ പ​ന​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 22 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ജ​ൽ​ഗാ​വ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ചോ​പ്ഡ താ​ലൂ​ക്ക് നി​വാ​സി​യാ​യ ക​ര​ൺ ബാ​ബു റാം ​ജാ​ദ​വ് (27), മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ദേ​വാ​സ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ഷി​ൽ നി​വാ​സി​യാ​യ സ​മീ​ർ ഷാ (19), ​ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹെ​ജ​മാ​ഡി കോ​ടി നി​വാ​സി​യാ​യ എം.​എ​ച്ച്. മ​യ്യാ​ഡി (48), മം​ഗ​ളൂ​രു കു​ദ്രോ​ളി നി​വാ​സി​യാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ (47) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. 11.12 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 22.250 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വും 18,000 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ആ​റ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ മൂ​ല്യം 12,30,500 രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    പ​ന​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ജോ​ക്കാ​ട്ടെ ക്രോ​സ് റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​ത്തി​നു​സ​മീ​പം വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു​വെ​ന്ന വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, നോ​ർ​ത്ത് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ എ.​സി.​പി ശ്രീ​കാ​ന്ത്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഘം, പ​ന​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ക​ര​ൺ ബാ​ബു റാം ​ജാ​ദ​വും സ​മീ​ർ ഷാ​യും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ​യും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ​യും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് വാ​ങ്ങി ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലെ ഹെ​ജ​മാ​ഡി കോ​ടി​യി​ലെ എം.​എ​ച്ച് മ​യ്യാ​ദി​ക്കും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ലി​നും കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഉ​ഡു​പ്പി, മാ​ൽ​പെ, കാ​ർ​ക്ക​ള, മു​ൽ​ക്കി, സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ, പ​ന​മ്പൂ​ർ, മം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

