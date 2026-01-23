Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ‘ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട്-​നി​ല​മ്പൂ​ർ റെ​യി​ൽ​പാ​ത: ബ​ജ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്ത​ണം’

    ‘ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട്-​നി​ല​മ്പൂ​ർ റെ​യി​ൽ​പാ​ത: ബ​ജ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്ത​ണം’
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട്-​നി​ല​മ്പൂ​ർ റെ​യി​ൽ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വ​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നീ​ല​ഗി​രി-​വ​യ​നാ​ട് എ​ൻ.​എ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് റെ​യി​ൽ​വേ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് -നി​ല​മ്പൂ​ർ റെ​യി​ൽ​പാ​ത​യു​ടെ ഡി.​പി.​ആ​ർ സ​തേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡി.​പി.​ആ​റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പാ​ത​ക്ക് 2016ൽ​ത​ന്നെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഡി.​പി.​ആ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ത​യു​ടെ ചെ​ല​വി​ന്റെ പ​കു​തി വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്ന് 2015ൽ ​ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തു​ക​യും ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര​വും കേ​ര​ള​വും വി​ഹി​തം അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം​ത​ന്നെ പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വും.

    പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സി​താ​രാ​മ​ൻ, റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വ​നി വൈ​ഷ്ണ​വ്, കേ​ര​ള ധ​ന​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ. ടി.​എം. റ​ഷീ​ദ്, വി​ന​യ​കു​മാ​ർ അ​ഴി​പ്പു​റ​ത്ത്, പി.​വൈ. മ​ത്താ​യി, രാ​ജ​ൻ തോ​മ​സ്, അ​ഡ്വ. ജോ​സ് ത​ണ്ണി​ക്കോ​ട്, എം.​എ. അ​സൈ​നാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, ജോ​സ് ക​പ്യാ​ർ​മ​ല, മോ​ഹ​ൻ​ന​വ​ര​ങ്, ജേ​ക്ക​ബ് ബ​ത്തേ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

