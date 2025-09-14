Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ടി​ക്കേ​രി ദ​സ​റ...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:00 AM IST

    മ​ടി​ക്കേ​രി ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ടി​ക്കേ​രി ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ടി​​ക്കേ​രി ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി ഗ്രാ​ന്‍ഡ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. മ​ടി​ക്കേ​രി എം.​എ​ല്‍.​എ മ​ന്ദ​ര്‍ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മ​ടി​ക്കേ​രി ദ​സ​റ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ ക​ണ്ട് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഗ്രാ​ന്‍ഡ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ദ​സ​റ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ക​ലാ​വ​തി, വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​രു​ണ്‍ കു​മാ​ര്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​ഹേ​ഷ് ജൈ​നി, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ണ്‍ ഷെ​ട്ടി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സ​ബി​ത, ദ​ശ​മ​ന്ദ​പ്പ, ഹ​രീ​ഷ് അ​ന്‍വേ​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​വും ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:madikeriDussehra celebrationBangalore NewsLatest News
    News Summary - Fund allocated for Madikeri Dussehra celebrations
    Similar News
    Next Story
    X