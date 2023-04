cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മം​ഗ​ളൂ​രു: ഹ​ര​ഡി കി​ണി​യ​റ കു​ദ്രു​വി​ൽ ക​ക്ക വാ​രാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​യ നാ​ല് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഹൂ​ദെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ (16), ക​ല്ലി​യ​മ്പൂ​ർ മി​ലാ​ഗ്ര​സ് കോ​ള​ജ് പി.​യു ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സാ​ൻ (18), ശൃം​ഗേ​രി കോ​ള​ജ് ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫ്‌​വാ​ൻ (20), സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബാ​ദ്(25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. തീ​ർ​ഥ​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ഷ​ഹി​ൽ ഖാ​ദ​ർ, കൊ​പ്പ​യി​ലെ മാ​ഹി​ൻ, അ​ഡ്ഡ​ഗ​ഡ്ഡെ​യി​ലെ ഷ​ഹി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ബോ​ട്ടി​ൽ കു​ക്കു​ഡു കു​ദ്രു​വി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു യു​വാ​ക്ക​ൾ. ബോ​ട്ട് ക​ര​യോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് കെ​ട്ടി​യി​ട്ട ശേ​ഷം ക​ക്ക വാ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Four youths drowned when they came down to visit Kaka.