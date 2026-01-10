Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:37 AM IST

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ നാ​ല് ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ മ​രി​ച്ചു

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ നാ​ല് ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ മ​രി​ച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക തും​കു​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​സ​ന്ത​ന​ര​സ​പു​ര ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക്കു​സ​മീ​പം കോ​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ലോ​റി​യി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​മാ​യി പോ​യ ക്രൂ​യി​സ​ർ വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​പ്പ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ക​നൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സാ​ക്ഷി (ആ​റ്), വെ​ങ്കി​ടേ​ശ​പ്പ (30), മ​ര​ത്ത​പ്പ (35), ഗ​വി​സി​ദ്ദ​പ്പ (40) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഇ​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. ക്രൂ​യി​സ​റി​ൽ 11 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ര​ണ്ട് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഭ​ക്ത​രാ​ണ് തീ​ർ​ഥാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സാ​ക്ഷി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ 4.40 ഓ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. കോ​റ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Accident Deathsabarimala pilgrimsSabarimalaAccidents
    News Summary - Four Sabarimala pilgrims die in vehicle accident
