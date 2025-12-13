Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:26 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​ല​ക്ഷം ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​ല​ക്ഷം ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ പൊ​തു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ലു​ല​ക്ഷം ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 43ല​ധി​കം വ​കു​പ്പു​ക​ളും 100 ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും മാ​ത്രം 1,01,420 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​ക്ഷ​ര​താ വ​കു​പ്പി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ -79,694. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പാ​ണ് -37,572. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ൽ 28,188 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ.10 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പി​ല്‍ ഉ​ള്ള​ത്. 37 പൊ​തു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ 14,677 ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​യി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ഴി​വ് ബം​ഗ​ളൂ​രു കാ​ർ​ഷി​ക ശാ​സ്ത്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് -2817.

    ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ധാ​ർ​വാ​ഡി​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​ണ് -1263 ത​സ്തി​ക​ക​ൾ. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്ത​ൽ. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി അം​ഗം ഹ​നു​മ​ന്ത് നി​രാ​നി കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സി​ങ് വ​ഴി 84,844 ത​സ്തി​ക​ക​ൾ നി​ക​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത മൂ​ല​മാ​ണ് കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ട​ത്. അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​നാ​ല്‍ എ​ല്ലാ ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ഒ​രേ​സ​മ​യം നി​ക​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലും ഒ​ഴി​വു​ക​ള്‍ നി​ക​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ഒ​ഴി​വു​ക​ള്‍ നി​ക​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ 24,300ത്തി​ല​ധി​കം ത​സ്തി​ക​ക​ൾ നി​ക​ത്താ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

