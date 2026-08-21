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    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 7:39 AM IST

    വെ​ടി​വെ​പ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​ല് ഹെ​ക്ട​ർ വ​നത്തിന് തീ​യി​ട്ടു; ആന്റി പോച്ചിങ് സെന്ററുകർ തകർത്തു

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    വെ​ടി​വെ​പ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​ല് ഹെ​ക്ട​ർ വ​നത്തിന് തീ​യി​ട്ടു; ആന്റി പോച്ചിങ് സെന്ററുകർ തകർത്തു
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    സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന വേ​ട്ട വി​രു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രം, കത്തിനശിച്ച ജനറേറ്റർ

    മൈ​സൂ​രു: വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ എ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ മൂ​ന്ന് പേ​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ർ​ഷം പു​ക​യു​ന്ന​ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ ജാ​ഗേ​രി​യു​ടെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നാ​ല് ഹെ​ക്ട​റോ​ളം വ​ന​പ്ര​ദേ​ശം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി തീ​യി​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വേ​ട്ട വി​രു​ദ്ധ ക്യാ​മ്പും ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് . ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 ശ​നി​യാ​ഴ്ച കാ​വേ​രി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലെ ഷാ​ഗ്യ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള മാ​രി​യ​മം​ഗ​ല​യി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വേ​ട്ട വി​രു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ (എ​പി​സി) ജെ​ലാ​റ്റി​ൻ സ്റ്റി​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് കൊ​ത്ത​നൂ​ർ റേ​ഞ്ചി​ലെ മി​ഞ്ചി​ന​ഹ​ള്ളി എ​പി​സി, ഭീ​മേ​ശ്വ​രി എ​പി​സി, ഹ​ട്ടി എ​പി​സി, ബൂ​ഡി​ക്ക​രെ എ​പി​സി, ബ​ന്ദ​ഹ​ള്ളി എ​പി​സി, കാ​ലി​ദോ​ഡി എ​പി​സി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ​പി​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​താ​നും ഭി​ത്തി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു, ചി​ല​തി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക്, ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ, പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ, മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:Karnatakaforest fireChamarajanagar
    News Summary - Four hectares of forest in the firing area were set on fire
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