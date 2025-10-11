Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 6:40 AM IST

    വി​ജ​യ​പു​ര എ​സ്.​ബി.​ഐ ബാ​ങ്ക് ക​വ​ർ​ച്ച; നാ​ലു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വി​ജ​യ​പു​ര എ​സ്.​ബി.​ഐ ബാ​ങ്ക് ക​വ​ർ​ച്ച; നാ​ലു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​ജ​യ​പു​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​സ്.​ബി.​ഐ ബാ​ങ്ക് ക​വ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ലു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴോ​ടെ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച് തോ​ക്കു​മാ​യി എ​ത്തി​യ മൂ​ന്നു​പേ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട​ശേ​ഷം പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വു​മ​ട​ക്കം ക​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 21 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചു. രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ സ​ഹ​നി (22), രാ​ജ് കു​മാ​ർ രാം ​ലാ​ൽ പ​വ​ൻ (21), രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ (21) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ബി​ഹാ​റി​ലെ സ​മ​സ്തി​പു​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്നു പി​ടി​കൂ​ടി​യ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ബി​ഹാ​റി​ലെ​ത്തി ആ​യു​ധം കൈ​മാ​റി​യ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യ പ്ര​തി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നു മു​മ്പ് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ബാ​ങ്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും സോ​ള​പൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ഗ​ഡി​വാ​ള​യി​ൽ നി​ന്ന് കാ​ർ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​താ​യി വി​ജ​യ​പു​ര പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ്മ​ൺ നിം​ബ​ർ​ഗി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 55 ഗ്രാം ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​വ​ള​ക​ളും ബൈ​ക്കും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രെ കൂ​ടി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നും വൈ​കാ​തെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​രെ 9.01 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണ​വും 86.31 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബാ​ക്കി പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:bank robberyArrestBangalore
    News Summary - Four Arrested Vijayapura SBI Bank Robbery
