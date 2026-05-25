രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ശിലയിട്ടു
ബംഗളൂരു: നഗര പ്രാന്തത്തിലെ അനേക്കലിൽ 80,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയവും വിവിധോദ്ദേശ്യ സമുച്ചയവും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു.
രാജ്യത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ശേഷിയുള്ള സ്റ്റേഡിയമാവും ഇത്. 90,000 സീറ്റുള്ള അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയമാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലുത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ആർസിബി വിജയാഘോഷത്തിനിടെ 11 പേർ എം ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒക്ടോബറിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ സ്റ്റേഡിയം പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
32,000 ഇരിപ്പിടമാണ് ചിന്ന സ്വാമി സ്റ്റേഡിയം ശേഷി.ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം 950 കോടി രൂപ ചെലവാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു, സ്റ്റേഡിയം ഘടന,എത്തിച്ചേരാനുള്ള റോഡുകൾ, അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. കർഷകരിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത 4,000 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ 75 ഏക്കറിലാണ് സ്റ്റേഡിയം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
ബാക്കി ഭൂമി ഭവന വികസനത്തിനും സൈറ്റ് അലോട്ട്മെന്റുകൾക്കുമായി നീക്കിവെച്ചു. 76,200 പൊതു സീറ്റുകൾ, 2000 വിഐപി സീറ്റുകൾ, 1000 വിവിഐപി സീറ്റുകൾ, 800 ചക്രക്കസേരയിൽ ചെയ്യാവുന്നത് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇരിപ്പിട രൂപകൽപ്പന. ക്രിക്കറ്റിനു പുറമേ വർഷം മുഴുവനും സ്പോർട്സ് ആവാസവ്യവസ്ഥയായി സമുച്ചയം വികസിപ്പിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ് അരീന, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, അക്വാട്ടിക് സെന്റർ, ഔട്ട്ഡോർ കോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 400 മീറ്റർ അത്ലറ്റിക്സ് ട്രാക്ക്, ബാഡ്മിന്റൺ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, വോളിബോൾ, ടേബിൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടുകൾ, ഒളിമ്പിക് വലുപ്പത്തിലുള്ള നീന്തൽക്കുളം, ഡൈവിംഗ്, പ്രാക്ടീസ് പൂളുകൾ, റീട്ടെയിൽ, റെസ്റ്റോറന്റ് സ്ഥലങ്ങൾ, ബേസ്മെന്റ് പാർക്കിംഗ്, മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ഫിറ്റ്നസ്, പോഷകാഹാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റൽ താമസം, ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റുകൾ, എക്സിബിഷൻ, കൺവെൻഷൻ ഹബ് എന്നിവ ആസൂത്രിത സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.പാർപ്പിടം നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ഭവന വകുപ്പും ബോർഡും സ്പോർട്സ് സ്പിരിറ്റോടെ രംഗത്ത് വന്നാണ് സ്റ്റേഡിയം പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തത്.
