Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഫൊ​റോ​ന ദേ​വാ​ല​യം...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:43 AM IST

    ഫൊ​റോ​ന ദേ​വാ​ല​യം സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Silver Jubilee
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ർ​ഗ​റാ​ണി ക്നാ​നാ​യ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ ഫൊ​റോ​ന പ​ള്ളി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി സ​മാ​പ​ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തി​രൂ​പ​താ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മോ​സ്റ്റ് റ​വ ഡോ. ​പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ർ​ഗ​റാ​ണി ക്നാ​നാ​യ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ ഫൊ​റോ​ന ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ക​ന്യാ​മ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ഗാ​രോ​ഹ​ണ തി​രു​നാ​ളും സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി സ​മാ​പ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    കൃ​ത​ജ്ഞ​താ ബ​ലി​ക്ക് കോ​ട്ട​യം അ​തി​രൂ​പ​ത​യു​ടെ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മാ​ർ മാ​ത്യു മൂ​ല​ക്കാ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​വും മ​ണ്ഡൃ​രൂ​പ​താ വി​കാ​രി ജ​ന​റ​ൽ മോ​ൺ. ജ​യിം​സ് കു​ന്നാം​പ​ട​വി​ൽ, റ​വ. ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ക​റു​ക​പ​റ​മ്പി​ൽ, ഫാ. ​ജെ​റി പീ​ടി​ക​വെ​ളി​യി​ൽ, ഫാ. ​ജി​സ്മോ​ൻ മ​ര​ങ്ങാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​വും വ​ഹി​ച്ചു. കു​ർ​ബാ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം ബാ​ൻ​ഡ്, ചെ​ണ്ട മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ തി​രു​നാ​ൾ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യു​ടെ ആ​ശീ​ർ​വാ​ദം മ​ണ്ഡൃ​രൂ​പ​താ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ റ​വ. ഡോ. ​ജോ​മോ​ൻ കോ​ല​ഞ്ചേ​രി ന​ട​ത്തി.

    വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ന്നു. ജൂ​ബി​ലി സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തി​രൂ​പ​താ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത റ​വ. ഡോ. ​പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കോ​ട്ട​യം അ​തി​രൂ​പ​ത​യു​ടെ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മാ​ർ മാ​ത്യു മൂ​ല​ക്കാ​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു, മ​ണ്ഡൃ​രൂ​പ​താ ബി​ഷ​പ് മാ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ട​യ​ന്ത്ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് (ഡി.​സി.​ആ​ർ.​ഇ) സി.​എ. സൈ​മ​ൺ ജൂ​ബി​ലി സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു ഫാ. ​ബി​ബി​ൻ അ​ഞ്ചെ​മ്പി​ൽ, വി​സി​റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ന്യാ​സ സ​മൂ​ഹം മ​ദ​ർ ജ​ന​റ​ൽ റ​വ. സി. ​ഇ​മ്മാ​ക്കു​ലേ​റ്റ്, എം.​ജെ. ജോ​സ് മാ​ട്കു​ത്തി​യേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഫൊ​റോ​ന വി​കാ​രി റ​വ ഫാ. ​ഷി​നോ​ജ് വെ​ള്ളാ​യി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജൂ​ബി​ലി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​മി തെ​ങ്ങ​നാ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewschurchgatheringSilver Jubilee
    News Summary - Forona Church Silver Jubilee concludes
    Similar News
    Next Story
    X