    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല: മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട​സം​സ്കാ​രം കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നാ​ല് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു​വ​രു​ത്തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    കേ​ശ​വ് ബെ​ലാ​ൽ, പ്ര​ഭാ​ക​ർ പൂ​ജാ​രി, ഗീ​ത, ച​ന്ദ​ൻ കാ​മ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് (യു.​ഡി.​ആ​ർ) കേ​സു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബി​ല്ലു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്.

