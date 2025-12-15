Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    15 Dec 2025 10:09 AM IST
    15 Dec 2025 10:09 AM IST

    ആ​കാ​ശ​ത്ത് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ​കാ​ത്ത് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ

    കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജെ​ന്നി എ​ന്ന സ്ത്രീ​ക്ക് സി.​പി.​ആ​ർ ന​ൽ​കി
    ആ​കാ​ശ​ത്ത് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ​കാ​ത്ത് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ
    1)വിമാനത്തിൽ പ്രഥമചികിത്സ നൽകുന്നു. 2) ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗോ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഖാ​നാ​പൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും എ.​ഐ.​സി.​സി ഗോ​വ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി നിം​ബാ​ൽ​ക്ക​ർ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​യാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വ​നി​ത​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ച്ചു. പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജെ​ന്നി എ​ന്ന സ്ത്രീ​ക്ക് ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു, നാ​ഡി​മി​ടി​പ്പ് നി​ല​ച്ച മ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ജെ​ന്നി ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് വി​റ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി അ​വ​ർ​ക്ക​രി​കി​ലെ​ത്തി ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ കാ​ർ​ഡി​യോ​പ​ൾ​മോ​ണ​റി റെ​സ​സി​റ്റേ​ഷ​ൻ (സി.​പി.​ആ​ർ) ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കി. ജെ​ന്നി അ​ൽ​പം സ്ഥി​ര​ത നേ​ടി സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞു, പ​ക്ഷേ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം അ​തേ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി ജെ​ന്നി​ക്ക​രി​കി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. നി​ര​ന്ത​രം അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കി ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ച്ചു.

    വി​മാ​നം ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​പ്പോ​ൾ റ​ൺ​വേ​യി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പൈ​ല​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ ജെ​ന്നി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചു. 30,000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി​യു​ടെ സേ​വ​നം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ച് പ​ല​രും വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു, യാ​ത്ര​ക്കാ​രും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ‘ജെ​ന്നി മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു നി​മി​ഷം, എ​നി​ക്കും ഭ​യം തോ​ന്നി. പ​ക്ഷേ അ​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം ഞാ​ൻ ചെ​യ്തു. അ​വ​ർ കു​റ​ച്ച് സ്ഥി​ര​ത വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ‘നീ ​ഒ​രു കാ​വ​ൽ മാ​ലാ​ഖ​യെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ൽ വ​ന്ന​തെ​ന്ന്’​ജെ​ന്നി പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും അ​ഞ്ജ​ലി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം, ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​ര​ണം ഇ​ത്ത​രം അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം. ഉ​ട​ന​ടി ചി​കി​ത്സ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഹൃ​ദ​യം നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ല​ച്ചേ​ക്കാം. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു ഐ​വി സെ​റ്റ് പോ​ലും വ​ള​രെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും-​അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ജെ​ന്നി​യു​ടെ അ​മ്മാ​യി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന വ​നി​ത സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റാ​ണെ​ന്നും യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ പേ​രും അ​ഞ്ജ​ലി ആ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​​​അ​ഞ്ജ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. “ഞ​ങ്ങ​ൾ ജെ​ന്നി​യെ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ക​യ​റ്റി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ അ​മ്മാ​യി​യെ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, എ​ന്റെ ജോ​ലി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി എ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി,”-കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​ന്റെ​യു​ള്ളി​ലെ ആ​തു​ര സേ​വ​ക പ​റ​ഞ്ഞു.

