Madhyamam
    Metro
    18 Jan 2026 9:56 AM IST
    18 Jan 2026 9:56 AM IST

    മു​ന്‍മ​ന്ത്രി ഭീ​മ​ണ്ണ ഖ​ന്ദ്രേ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    1992 മു​ത​ൽ 1994 വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു
    മു​ന്‍മ​ന്ത്രി ഭീ​മ​ണ്ണ ഖ​ന്ദ്രേ അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    ഭീ​മ​ണ്ണ ഖ​ന്ദ്രേ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി​യും അ​ഖി​ല ഭാ​ര​ത് വീ​ര​ശൈ​വ ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഭീ​മ​ണ്ണ ഖ​ന്ദ്രേ (102) വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഭാ​ൽ​ക്കി​യി​ലെ വ​സ​തി​യി​ല്‍ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. വാ​ർ​ധ​ക്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി ബി​ദ​റി​ലെ ഗു​ണ്ടേ​ജ് മ​ള്‍ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​ന്‍ ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല വ​ഷ​ളാ​വു​ക​യും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ർ ഖ​ന്ദ്രേ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ട് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളും അ​ഞ്ച് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​മാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: പ​രേ​ത​യാ​യ ല​ക്ഷി ഭാ​യ് ഖ​ന്ദ്രേ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 1992 മു​ത​ൽ 1994 വ​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    X