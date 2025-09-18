Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Sept 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:02 AM IST

    മു​ഡ കേ​സി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വ്​; മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഇ.​ഡി അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ

    മു​ഡ കേ​സി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വ്​; മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഇ.​ഡി അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ
    അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ മു​ഡ മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (മു​ഡ) മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജി.​ടി. ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​റി​നെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​തു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഇ.​ഡി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്​​ത​ശേ​ഷം ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ദി​നേ​ശി​ന്റെ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രാ​യ കേ​സി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പി.​എം.​എ​ൽ.​എ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​യെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഇ​യാ​ളു​ടെ വ​സ​തി​യി​ല​ട​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്​​ഡി​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ഭൂ​മി​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളും അ​ജ്ഞാ​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ.​ഡി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഹെ​ബ്ബാ​ളി​ലെ കെം​പാ​പു​ര​യി​ൽ 3.5 കോ​ടി വി​ല​വ​രു​ന്ന മൂ​ന്ന്​ കി​ട​പ്പു​മു​റി​ക​ളു​ള്ള വീ​ട്​ ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​ർ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ലും വി​വി​ധ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്. മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രി​ക്കെ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സൈ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ ഇ.​ഡി ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 1,000ത്തോ​ളം സൈ​റ്റു​ക​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഭാ​ര്യ ബി.​എം. പാ​ർ​വ​തി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഇ.​ഡി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു രേ​ഖ​യു​മി​ല്ലാ​തെ 120 സൈ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യും ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​​ടെ പേ​രി​ൽ ഭാ​ര്യാ സ​ഹോ​ദ​ര​​​ന്റെ പേ​രി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ​കോ​ട​തി​യെ ഇ.​ഡി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ ഇ.​ഡി ആ​രോ​പ​ണം. മു​ഡ മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​റി​​നെ​തി​രാ​യ ഇ.​ഡി ന​ട​പ​ടി​യോ​ടെ വി​വാ​ദ​മാ​യ മു​ഡ കേ​സ്​ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഭാ​ര്യ ബി.​എം. പാ​ർ​വ​തി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​​രെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​​പ്ര​കാ​രം ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത കേ​സി​ൽ മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ഹൈ​കോ​ട​തി വെ​റു​തെ വി​ട്ടി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ മൈ​സൂ​രു ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​നു​മ​തി തേ​ടു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കോ​ട​തി അ​തൃ​പ്​​തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ മൈ​സൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി സ്​​നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്​​ണ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഈ ​ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 29ന്​ ​വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ.​ഡി ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​റി​​ന്റെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ദി​നേ​ശ്​ കു​മാ​ർ വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ള​ട​ക്കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​യും ഇ.​ഡി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

