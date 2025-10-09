Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 8:45 AM IST

    ചെ​രി​പ്പേ​റ് ധീ​ര​മെ​ന്ന് ഭാ​സ്ക​ർ റാ​വു; പി​ന്നാ​ലെ ഖേ​ദ​പ്ര​ക​ട​നം

    Former Bengaluru Police Commissioner Bhaskar Rao
    ബം​ഗ​ളൂ​രു മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഭാ​സ്ക​ർ റാ​വു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നു നേ​രെ ചെ​രി​പ്പെ​റി​ഞ്ഞ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും ബം​ഗ​ളൂ​രു മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യ ഭാ​സ്ക​ർ റാ​വു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക​വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഖേ​ദ​പ്ര​ക​ട​ന​വും ന​ട​ത്തി.

    രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ധീ​ര​മെ​ന്നും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് റാ​വു നേ​ര​ത്തേ ട്വി​റ്റ​റി​ൽ കു​റി​ച്ച​ത്. മു​ൻ ഐ​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​ല​രും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ നി​യ​മം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച നി​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ നി​യ​ലം​ഘ​ന​ത്തെ പു​ക​ഴ്ത്തു​ന്ന​ത് ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മ​ൻ​സൂ​ർ ഖാ​ൻ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ താ​ൻ ആ​രെ​യും അ​പ​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഭാ​സ്ക​ർ റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ​യോ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ​യോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യോ അ​പ​മാ​നി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​നും ത​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും റാ​വു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Former Bengaluru Police Commissioner lauds lawyer who attacked CJI later apologises
