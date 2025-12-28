Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവനം മന്ത്രി പുൽമേടുകൾ...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:20 AM IST

    വനം മന്ത്രി പുൽമേടുകൾ സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Eshwar Khandre
    cancel
    camera_alt

    ഈശ്വർ ഖന്ദ്രെ

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംവരണ പുൽമേടായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹെസരഘട്ട തടാകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5,678 ഏക്കർ പുൽമേടുകൾ വനം മന്ത്രി ഈശ്വർ ഖന്ദ്രെ ശനിയാഴ്ച സന്ദർശിച്ച് പരിശോധിച്ചു.

    പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വെള്ളം നൽകുന്ന അർക്കാവതി നദിയും ഹെസരഘട്ട തടാകവും മലിനമാകുന്നതിനെതിരെ മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    സ്ഥലത്തെ സ്വാഭാവിക പുല്ലിന്റെ സംരക്ഷണം പ്രധാനമാണ്. അതോടൊപ്പം അതിന്റെ വളർച്ച കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. അയൽപക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടയന്മാരുമായും പശുപാലകരുമായും സഹകരിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. പ്രാദേശിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ പ്രദേശം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും," ഖന്ദ്രെ പറഞ്ഞു.

    പുൽമേടുകളിലെ ജന്തുജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ മന്ത്രി, നിരവധി ഇനം പക്ഷികളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രമാണിതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "കൂടാതെ, നിരവധി ജലാശയങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. വിവിധതരം പ്രാദേശിക വൃക്ഷങ്ങൾ, ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെഡ്ജുകൾ എന്നിവ ഈ പ്രദേശത്ത് വളർത്തണം," അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പ്, ബാംഗ്ലൂർ ജലവിതരണ, മലിനജല ബോർഡ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പദ്ധതി തയാറാക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Newsforest ministerGrasslandsEshwar Khandre
    News Summary - Forest Minister visits grasslands
    Similar News
    Next Story
    X