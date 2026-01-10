Begin typing your search above and press return to search.
    10 Jan 2026 8:01 AM IST
    10 Jan 2026 8:01 AM IST

    കാ​ട്ടു​തീ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ശു​മാ​വ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ൻ നാ​ശം

    തോ​ട്ട​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​തീ പ​ട​ർ​ന്ന​പ്പോൾ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പെ​ർ​ണെ, ബി​ലി​യൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ബാ​ല​പു, തു​ർ​വേ​രെ ഗു​രി, പൂ ​പ​ടി​ക്ക​ൽ​ലു, കു​ങ്ക​ന്തോ​ട്ട എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തോ​ട്ട​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​തീ പ​ട​ർ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന​സ​മ്പ​ത്തി​ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. പെ​ർ​ണെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ലെ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് മൂ​ല​മാ​ണ് തീ​യു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​ത് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ട​ർ​ന്ന് ബി​ലി​യൂ​ർ-​കൊ​ടി​മ്പാ​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ശു​മാ​വ് വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ക​ശു​മാ​വ് തോ​ട്ട​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ വി​ഴു​ങ്ങു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ശു​മാ​വു​ക​ളും മ​റ്റ് വ​ന മ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ശു​മാ​വ് വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ​യും വ​നം വ​കു​പ്പി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും സം​ഘം അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​യു​ടെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചു. തീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വി​ഷ​പ്പാ​മ്പ് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ശേ​ഖ​ർ പൂ​ജാ​രി​യെ ക​ടി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ര​വി പ്ര​സാ​ദ് പു​ത്തൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ന്ത​രാ​ജു, സു​ധീ​ർ ഹെ​ഗ്‌​ഡെ, ഉ​ല്ലാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തീ​യ​ണ​ക്ക​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പു​ത്തൂ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സ് വെ​ള്ളം നി​റ​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

