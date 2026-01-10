കാട്ടുതീയിൽ സർക്കാർ കശുമാവ് തോട്ടത്തിൽ വൻ നാശംtext_fields
മംഗളൂരു: പെർണെ, ബിലിയൂർ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ബാലപു, തുർവേരെ ഗുരി, പൂ പടിക്കൽലു, കുങ്കന്തോട്ട എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തോട്ടപ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നതിനെത്തുടർന്ന് വനസമ്പത്തിന് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. പെർണെ ഗ്രാമത്തിലെ വൈദ്യുതി ലൈനിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണ് തീയുണ്ടായതെന്നും അത് വേഗത്തിൽ പടർന്ന് ബിലിയൂർ-കൊടിമ്പാടി മേഖലയിലെ കശുമാവ് വികസന കോർപറേഷന്റെ കശുമാവ് തോട്ടപ്രദേശങ്ങളെ വിഴുങ്ങുകയുമായിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് കശുമാവുകളും മറ്റ് വന മരങ്ങളും കത്തിനശിച്ചു. തീ പടർന്നതോടെ കശുമാവ് വികസന കോർപറേഷനിലെയും വനം വകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സംഘം അഗ്നിശമന സേനയുടെയും അടിയന്തര സേവനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു. തീയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്ന വിഷപ്പാമ്പ് നിരീക്ഷകൻ ശേഖർ പൂജാരിയെ കടിച്ചു. ഉടൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്ലാന്റേഷൻ സൂപ്രണ്ട് രവി പ്രസാദ് പുത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാന്തരാജു, സുധീർ ഹെഗ്ഡെ, ഉല്ലാസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീയണക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. പുത്തൂർ ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവിസസ് വെള്ളം നിറക്കാൻ നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register