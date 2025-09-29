Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Sept 2025 11:06 AM IST
    29 Sept 2025 11:06 AM IST

    പ്ര​ള​യ​ക്കെ​ടു​തി; അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി

    Chief Minister Siddaramaiah
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ള​യ​ക്കെ​ടു​തി തു​ട​രു​ന്ന വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. ജി​ല്ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ നേ​രി​ട്ട് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്ക​ണം. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    അ​പ​ക​ട​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ, ഭീ​മ ന​ദി​ക​ൾ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ല​ബു​റ​ഗി, ബി​ഡാ​ർ, യ​ദ്ഗി​ർ, വി​ജ​യ​പു​ര ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ശ്ന​സ​മാ​ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഉ​ജ​നി, നീ​ര അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ലെ ബ​ന്ന​ത്തോ​റ അ​ട​ക്കം താ​ഴ്ന്ന ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​ണ്. കൃ​ഷി​യെ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളാ​ണ് ​ഗ്രാ​മീ​ണ​ർ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

