Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅ​ഗ്നി​ബാ​ധ​യി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:28 AM IST

    അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം: കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ട​മ​യും മ​ക​നും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    fire accident
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കെ.​ആ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പാ​യ നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നാ​ലം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണം, സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം, അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​യ്യ ഷെ​ട്ടി​യെ​യും മ​ക​ൻ സ​ന്ദീ​പ് ഷെ​ട്ടി​യെ​യു​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നോ​ടെ താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലെ ഗോ​ഡൗ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ദു​ര​ന്തം. മി​ക്ക താ​മ​സ​ക്കാ​രും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ദ​ൻ സി​ങ് (38), ഭാ​ര്യ സം​ഗീ​ത (33), അ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ മി​തേ​ഷ് (ഏ​ഴ്), വി​ഹാ​ൻ (അ​ഞ്ച്), അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ (26) എ​ന്നി​വ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​ദ​ൻ സി​ങ് 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കെ​ട്ടി​ടം വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് അ​ടു​ക്ക​ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും മാ​റ്റു​ക​ളും സ്റ്റീ​ൽ അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ചെ​റി​യ നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റ് അ​യാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsBurnt to deathfire accidentarrestedBuilding owner
    News Summary - Five people die in fire: Building owner and son arrested
    Similar News
    Next Story
    X