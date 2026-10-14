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Madhyamam
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    മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച് വാ​യി​ൽ മൂ​ത്രം ഒ​ഴി​ച്ചു; അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ കേ​സ്

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    മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച് വാ​യി​ൽ മൂ​ത്രം ഒ​ഴി​ച്ചു; അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ കേ​സ്
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നി​സ്സാ​ര കാ​ര്യ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും വാ​യി​ൽ മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ത​ളി​ക്കോ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. താ​ലി​ക്കോ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഫ​ത്തേ​പൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ശ്രീ​ഷൈ​ൽ ഹൊ​സ​മ​ണി (31), ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ഹ​രി​ജ​ൻ (35) എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. താ​ളി​ക്കോ​ട് ടൗ​ണി​ലെ അം​ബേ​ദ്ക​ർ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നാ​ഗേ​ഷ് ക​ട്ടി​മ​ണി, പ​ര​ശു​റാം എ​ന്ന മാ​രി​ഗു​ഡി, പ​ര​ശു​റാം ക​ട്ടി​മ​ണി, സ​ഞ്ജ​യ് ക​ട്ടി​മാ​ണി, ര​വി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്.

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    News Summary - Five Booked for Assaulting Laborers in Karnataka's Talikote
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