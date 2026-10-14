മർദ്ദിച്ച് വായിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു; അഞ്ച് പേർക്ക് എതിരെ കേസ്text_fields
ബംഗളൂരു: നിസ്സാര കാര്യത്തിന് രണ്ട് തൊഴിലാളികളെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും വായിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുകയും ചെയ്തതിന് അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ തളിക്കോട്ട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. താലിക്കോട് താലൂക്കിലെ ഫത്തേപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ശ്രീഷൈൽ ഹൊസമണി (31), ജഗദീഷ് ഹരിജൻ (35) എന്നിവർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. താളിക്കോട് ടൗണിലെ അംബേദ്കർ നഗർ സ്വദേശികളായ നാഗേഷ് കട്ടിമണി, പരശുറാം എന്ന മാരിഗുഡി, പരശുറാം കട്ടിമണി, സഞ്ജയ് കട്ടിമാണി, രവി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register