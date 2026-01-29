Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 9:48 AM IST

    പെ​ണ്‍കു​ഞ്ഞി​നെ വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മം; അ​ഞ്ചു​പേ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    പെ​ണ്‍കു​ഞ്ഞി​നെ വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മം; അ​ഞ്ചു​പേ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​റു​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​നെ വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും വ​ള​ർ​ത്തു​മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ ടൗ​ണി​ലെ മ​ഞ്ജു നാ​യ​ക, ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു, ചെ​ലു​വ​മ്പ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സ് ‘ഡി’ ​ഗ്രൂ​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ശാ​ന്ത​മ്മ, ഹ​സ​ൻ അ​ർ​ക്ക​ൽ​ഗു​ഡ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ജ​വ​ര​യ്യ, ഭാ​ര്യ നേ​ത്ര എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​റി​ലെ ചൈ​ൽ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ (സി.​ഡി.​പി.​ഒ) 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ജൂ​ലൈ 26ന് ​ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സി​ന്ധു പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും കു​ഞ്ഞ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി സി.​ഡി.​പി.​ഒ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് (ജെ.​ജെ) ആ​ക്ടി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 75, 2023ലെ ​ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്) സെ​ക്ഷ​ൻ 93 എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ മ​ഞ്ജു നാ​യ​ക-​സി​ന്ധു ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ ജ​നു​വ​രി 23ന് ​പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ കു​ഞ്ഞി​നെ ജ​വ​ര​യ്യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ​ക്ക് വി​റ്റ​താ​യി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രി​യാ​യി​നി​ന്ന ശാ​ന്ത​മ്മ​ക്ക് 20,000 രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് വ​നി​ത-​ശി​ശു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി. ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് എം. ​മു​ത്തു​രാ​ജു, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ എ​സ്.​പി എം.​എ​ൻ. ശ​ശി​ധ​ർ, ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​ൻ. സ്നേ​ഹ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം. ​ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, പി.​എ​സ്.​ഐ ആ​ർ. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:criminal casePolice CasearrestedCrime
    News Summary - Five arrested for attempting to sell baby girl
