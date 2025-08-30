Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 10:43 AM IST
    30 Aug 2025 10:43 AM IST

    മാൽപെയിൽ മീൻപിടിത്ത ബോട്ട് മറിഞ്ഞു; തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു

    ക​ര​ക​യ​റ്റി​യ​ത് ഈ​ശ്വ​ർ മാ​ൽ​പെ​യും സം​ഘ​വും
    മാൽപെയിൽ മീൻപിടിത്ത ബോട്ട് മറിഞ്ഞു; തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു
    ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഈ​ശ്വ​ർ മാ​ൽ​പെ​ക്കും സ​ഹാ​യി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ൽ​പെ​യി​ലെ തോ​ട്ടം ബീ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പം ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞു. ക​ട​ലി​ൽ പോ​യ നാ​ലു മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. തോ​ട്ടം വാ​ർ​ഡ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അം​ഗം യോ​ഗേ​ഷ് ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഈ​ശ്വ​ർ മാ​ൽ​പെ​യെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ട​നെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഈ​ശ്വ​റും നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ പ്ര​വീ​ൺ, ഉ​ദ​യ് എ​ന്നി​വ​രും ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി നാ​ല് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​ൽ​പെ​യി​ലെ ക​ട​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​വും പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​വു​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഈ​ശ്വ​ർ മാ​ൽ​പെ പ​റ​ഞ്ഞു. നീ​ന്താ​ൻ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​രും വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങ​രു​ത്. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രാം. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

