    വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ൺ ദേ​ഹ​ത്തു​വീ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ചു

    വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ൺ ദേ​ഹ​ത്തു​വീ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ചു
    മു​രു​ക​ൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ബ​ന്ദ​റി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ലൈ​റ്റ് പോ​സ്റ്റ് ഒ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മു​രു​ക​നാ​ണ് (35) മ​രി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ബ​ന്ദ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മു​രു​ക​ൻ പെ​ട്ടി മീ​ൻ ചു​മ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ദാ​രു​ണ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശ വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ ലൈ​റ്റ് പോ​സ്റ്റ് അ​തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ടി​ഞ്ഞ് യു​വാ​വി​ന്റെ നേ​രെ പ​തി​ച്ചു.

    ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ട​ൻ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

