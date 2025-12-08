ആദ്യ കടൽ ആംബുലൻസ് മേയിൽ പുറത്തിറക്കും -മന്ത്രി വൈദ്യtext_fields
മംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ആദ്യത്തെ കടൽ ആംബുലൻസ് അടുത്ത മേയ് മാസത്തോടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ്, തുറമുഖ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത മന്ത്രി മങ്കൽ എസ്. വൈദ്യ പറഞ്ഞു. ടെൻഡർ നേടിയ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏജൻസി പ്രത്യേക കപ്പലിന്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.
7.85 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന കടൽ ആംബുലൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ ദിനേശ് കുമാർ കല്ലർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2024-25 ബജറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ സംസ്ഥാനത്തിനായി ഒരു സീ ആംബുലൻസ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആംബുലൻസിൽ 800എച്ച്പി എൻജിൻ സജ്ജീകരിക്കും. (സാധാരണ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 350 മുതൽ 400 വരെ എച്ച്.പി എൻജിനുകളെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നത്) ഇത് ദുരിതബാധിത കപ്പലുകളിൽ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരെ വഹിക്കുകയും മോർച്ചറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. തീരദേശ മേഖലയിലെ ഫിഷറീസ് തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നിൽ ആംബുലൻസ് സ്ഥാപിക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പത്ത യോജന (പി.എം.എം.എസ്.വൈ) പ്രകാരം മംഗളൂരു ഫിഷറീസ് തുറമുഖം നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 37.47 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രി നേരത്തേ തറക്കല്ലിട്ടു. മൊത്തം ചെലവിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ 22.48 കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്യും, ബാക്കി 14.98 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനം ധനസഹായം നൽകും.
പഴയ വാർഫിന്റെ പുനർനിർമാണം, ഓവർഹെഡ് ടാങ്കും നിർമിക്കൽ, കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ലേല ഹാൾ പുനർനിർമാണം, ലേല ഷെൽട്ടർ സൃഷ്ടിക്കൽ, മലിനജല, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ഫിഷറീസ് ജോയന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫിസ് നവീകരിക്കൽ, പ്രവേശന കവാടം സ്ഥാപിക്കൽ, മത്സ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
