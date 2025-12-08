Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Dec 2025 10:17 AM IST
    ആ​ദ്യ ക​ട​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് മേ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും -മ​ന്ത്രി വൈ​ദ്യ

    ആ​ദ്യ ക​ട​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് മേ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും -മ​ന്ത്രി വൈ​ദ്യ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​ട​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​ടു​ത്ത മേ​യ് മാ​സ​ത്തോ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫി​ഷ​റീ​സ്, തു​റ​മു​ഖ, ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി മ​ങ്ക​ൽ എ​സ്. വൈ​ദ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ടെ​ൻ​ഡ​ർ നേ​ടി​യ ചെ​ന്നൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​ത്യേ​ക ക​പ്പ​ലി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    7.85 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന ക​ട​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഫി​ഷ​റീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദി​നേ​ശ് കു​മാ​ർ ക​ല്ല​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 2024-25 ബ​ജ​റ്റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു സീ ​ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ 800എ​ച്ച്പി എ​ൻ​ജി​ൻ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. (സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന 350 മു​ത​ൽ 400 വ​രെ എ​ച്ച്.​പി എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്) ഇ​ത് ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വ​ഹി​ക്കു​ക​യും മോ​ർ​ച്ച​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​ശ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ത്സ്യ സ​മ്പ​ത്ത യോ​ജ​ന (പി.​എം.​എം.​എ​സ്.​വൈ) പ്ര​കാ​രം മം​ഗ​ളൂ​രു ഫി​ഷ​റീ​സ് തു​റ​മു​ഖം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 37.47 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മ​ന്ത്രി നേ​ര​ത്തേ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു. മൊ​ത്തം ചെ​ല​വി​ൽ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ 22.48 കോ​ടി രൂ​പ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യും, ബാ​ക്കി 14.98 കോ​ടി രൂ​പ സം​സ്ഥാ​നം ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും.

    പ​ഴ​യ വാ​ർ​ഫി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് ടാ​ങ്കും നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ, കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ലേ​ല ഹാ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, ലേ​ല ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, മ​ലി​ന​ജ​ല, മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, ഫി​ഷ​റീ​സ് ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, മ​ത്സ്യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

