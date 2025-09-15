Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    15 Sept 2025 11:22 AM IST
    15 Sept 2025 11:22 AM IST

    ഫ​യ​ർ സ്റ്റോ​മേ​ഴ്സ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഫ​യ​ർ സ്റ്റോ​മേ​ഴ്സ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൊ​ര​മാ​വ്-​ക​ൽ​ക്ക​രെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ച്​ ഫ​യ​ർ​സ്റ്റോ​മേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഹെ​ന്നൂ​ർ ആ​ശ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലെ ബി​റ്റ്സ് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ൽ, മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്ക​ൽ, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, രാ​ഗ​യ​ന ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ‘വാം ​ടീ വി​ത്ത് മ്യൂ​സി​ക്’ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. പ്ര​ദീ​ഷ്, റി​ജേ​ഷ്, കി​ര​ൺ​ദാ​സ്, ജി​തി​ൻ, എ​സ്. അ​നൂ​പ്, വി​ശാ​ഖ്, സു​ർ​ജി​ത്ത്, അ​ബീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫോ​ൺ: 73535 49555.

