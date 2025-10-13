Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:06 AM IST

    ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം: ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ടം; ഗ​താ​ഗ​ത സ്തം​ഭ​നം

    ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല
    ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം: ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ടം; ഗ​താ​ഗ​ത സ്തം​ഭ​നം
    ഉ​ള്ളാ​ളി​ൽ ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ള്ളാ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ ​സോ​മേ​ശ്വ​ര ഉ​ച്ചി​ല ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം. ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ക​ന​ത്ത പു​ക​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഹൈ​വേ​യി​ൽ ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ആ​ക്രി ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട തീ ​പെ​ട്ടെ​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കും പ​ട​ർ​ന്ന​ത് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന എ​ത്തി​യാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. സ്ഥ​ല​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള മാ​ലി​ന്യം കാ​ര​ണം തീ ​അ​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​യ​ത്നി​ച്ചു. ഉ​ള്ളാ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

