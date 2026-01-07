Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅ​പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 10:00 AM IST

    അ​പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; മം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശിനി ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; മം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശിനി ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി മ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഷ​ർ​മി​ള

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു രാ​മ ന​ഗ​റി​ലെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​യി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി മ​രി​ച്ചു. മം​ഗ​ളൂ​രു കാ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷ​ർ​മി​ള​യാ​ണ് (39) മ​രി​ച്ച​ത്. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. രാ​ത്രി 11 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മു​റി​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ലെ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് മൂ​ല​മാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ തീ ​പ​ട​രു​ക​യും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പു​ക നി​റ​ഞ്ഞ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കി​ട​ക്ക​ക​ളും ക​ർ​ട്ട​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Newsfire accidentsFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out in apartment; Mangaluru resident dies of suffocation
    Similar News
    Next Story
    X