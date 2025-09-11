Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:54 AM IST

    സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബൈ​ക്കം​പ​ടി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​രോ​മ​സെ​ൻ സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫെ​ർ​ട്ടി​ലൈ​സേ​ഴ്‌​സ് (എം.​സി.​എ​ഫ്), ന്യൂ ​മം​ഗ​ളൂ​രു പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൻ.​എം.​പി.​എ), ക​ദ്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും സ​മീ​പ​ത്തെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:PerfumesBengaluruFire breaks outmanufacturing plant
