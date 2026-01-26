Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Jan 2026 8:34 AM IST
    26 Jan 2026 8:34 AM IST

    ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​കാ വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു; എ​ട്ടു​പേ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​കാ വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു; എ​ട്ടു​പേ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    ബെ​ള്ളാ​രി​യി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജി. ​ജ​നാ​ര്‍ദ​ന​റെ​ഡ്ഡി എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ​യും ബി. ​ശ്രീ​രാ​മ​ലു​വി​ന്റെ​യും ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മാ​തൃ​കാ​വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചപ്പോൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ള്ളാ​രി​യി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജി. ​ജ​നാ​ര്‍ദ​ന​റെ​ഡ്ഡി എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ​യും ബി. ​ശ്രീ​രാ​മ​ലു​വി​ന്റെ​യും ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മാ​തൃ​കാ​വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ആ​റു​പേ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടു​പേ​രെ ബ​ള്ളാ​രി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ജ​നാ​ർ​ദ​ന​റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള ലേ​ഔ​ട്ടി​ൽ -റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ബി​സി​ന​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ടി​നാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ വീ​ടി​നു മു​ന്നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വെ​ടി​യേ​റ്റു മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച​തി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​രാ​ഗ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് വീ​ടി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ റീ​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​നും വി​ഡി​യോ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ക​ർ​ത്താ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ തീ ​കൊ​ളു​ത്തു​ക​യും ഇ​ത് പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ​ള്ളാ​രി പൊ​ലീ​സ് ഐ.​ജി പി.​എ​സ്. ഹ​ർ​ഷ പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ സൊ​ഹൈ​ൽ എ​ന്ന സാ​ഹി​ൽ (18), ടൗ​ണി​ൽ ഫാ​ൻ​സി സ്റ്റോ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​സ്തം എ​ന്ന സു​രേ​ഷ് (32) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ.

