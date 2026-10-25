എസ്.ഐ.ആർ വാദം കേൾക്കൽ പൂർത്തിയായി; അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 27ന്

എസ്.ഐ.ആർ വാദം കേൾക്കൽ പൂർത്തിയായി; അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 27ന്text_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആർ) പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച 43.82 ലക്ഷത്തിലധികം നോട്ടീസുകളിൽ വാദം കേൾക്കൽ പൂർത്തിയായി. ഈ മാസം 27 ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ (സിഇഒ) ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആകെ 43,82,824 നോട്ടീസുകൾ തയാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട വോട്ടർമാർക്ക് നൽകി.
ഈ നോട്ടീസുകളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച ഹിയറിങ് പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയായി,സിഇഒ ഓഫിസ് ഓഫീസ് വേള്ളിയാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ജൂൺ 16 നും ഒക്ടോബർ 22 നും ഇടയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകെ 25,87,461 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു.ഇതിൽ 10,42,863 ഫോം -06 അപേക്ഷകളും, 4,840 ഫോം -06എ അപേക്ഷകളും, 2,28,917 ഫോം -07 അപേക്ഷകളും, 13,10,841 ഫോം 08 അപേക്ഷകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പുതിയ വോട്ടറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫോം 06 ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദേശ ഇന്ത്യൻ വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷന് ഫോം 06എ ബാധകമാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനോ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് ഇല്ലാതാക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നതിനോ ഫോം 07 ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിലാസം മാറ്റുന്നതിനോ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിശദാംശങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനോ അഭ്യർഥിക്കാൻ ഫോം 08 ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ ലഭിച്ച എല്ലാ ഫോം 07 അപേക്ഷകളും മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ തീർപ്പാക്കിയതായി സിഇഒയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തലും ഒഴിവാക്കലും വിശദാംശങ്ങളിൽ തിരുത്തലും തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയകളാണെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.