Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസു​പ്രീം​കോ​ട​തി...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:02 AM IST

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കി; ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ദർശനും പ​വി​ത്ര ഗൗ​ഡയും അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കി; ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ദർശനും പ​വി​ത്ര ഗൗ​ഡയും അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ദ​ർ​ശ​ൻ, പവിത്ര ഗൗഡ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​രാ​ധ​ക​നാ​യ രേ​ണു​ക സ്വാ​മി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ക​ന്ന​ട ന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​ൻ തൂ​ഗു​ദീ​പ​യു​ടെ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ ദ​ർ​ശ​ൻ, ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ന​ടി പ​വി​ത്ര ഗൗ​ഡ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ജാ​മ്യ​മാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​പ്പീ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ജ​സ്റ്റി​സ് പാ​ർ​ദി​വാ​ല, ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ആ​ദ്യം പ​വി​​ത്ര ഗൗ​ഡ​യെ​യും പി​ന്നീ​ട് ദ​ർ​ശ​നെ​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹൊ​സ​ക​രെ ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ഭാ​ര്യ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ദ​ർ​ശ​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കോ​ട​തി​യി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​നാ​യി​രു​ന്നു ദ​ർ​ശ​ന്റെ ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ൽ, താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ദ​ർ​ശ​ന് ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യ ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​യെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ട​ക്കാ​ല ആ​ശ്വാ​സ​മെ​ന്ന​തി​ല​പ്പു​റം അ​ന്തി​മ​വി​ധി പോ​ലെ​യാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യ ഉ​ത്ത​ര​വെ​ന്നും എ​ത്ര ഉ​ന്ന​ത​രാ​യാ​ലും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും തു​ല്യ​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി, ദ​ർ​ശ​ന് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം തെ​റ്റു​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ജ​യി​ലി​ൽ വി.​ഐ.​പി പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന, ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​യി​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് പ​ർ​ദി​വാ​ല മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​തി​ക​ൾ ജ​യി​ലി​ന് പു​റ​ത്തു​ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സാ​ക്ഷി​ക​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ദ​ർ​ശ​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​യ പ​വി​​ത്ര​ഗൗ​ഡ​ക്ക് ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ രേ​ണു​ക സ്വാ​മി (33) അ​ശ്ലീ​ല സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​യ​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​കം. ദ​ർ​ശ​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ രേ​ണു​ക സ്വാ​മി​യെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ദ​ർ​ശ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ആ​ർ ന​ഗ​റി​ലെ ഗാ​രേ​ജി​ൽ​വെ​ച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​തി​ന് സു​മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ൽ രേ​ണു​ക സ്വാ​മി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ദ​ർ​ശ​നി​ലേ​ക്കും പ​വി​ത്ര ഗൗ​ഡ​യി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​ൺ 11ന് ​ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 13നാ​ണ് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    വി​ധി സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത് രേ​ണു​ക സ്വാ​മി​യു​ടെ കു​ടും​ബം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രേ​ണു​ക സ്വാ​മി കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ന​ടി പ​വി​​​ത്ര ഗൗ​ഡ, ര​ണ്ടാം പ്ര​തി ന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ​യും ജാ​മ്യ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട രേ​ണു​ക സ്വാ​മി​യു​ടെ കു​ടും​ബം.

    വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ നീ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി രേ​ണു​ക സ്വാ​മി​യു​ടെ പി​താ​വ് ശി​വ​ന​ഗൗ​ഡ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ലും നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും പൊ​ലീ​സി​ലു​മു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മ​ക​ന് ശാ​ന്തി ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​വ​ർ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​ക​ട്ടെ, പ​ണ​ക്കാ​ര​നാ​വ​ട്ടെ, നി​യ​മം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി കാ​ര​ണ​മാ​യി -ശി​വ​ന​ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ -ന​ടി ര​മ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രേ​ണു​ക സ്വാ​മി വ​ധ​ക്കേ​സി​ൽ ക​ന്ന​ട സൂ​പ്പ​ർ​സ്റ്റാ​ർ ദ​ർ​ശ​ൻ തൂ​ഗു​ദീ​പ​ക്കും മ​റ്റ് ആ​റു​പേ​ർ​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ച്ച ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ ന​ടി​യും മു​ൻ എം.​പി​യു​മാ​യ ര​മ്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. നി​യ​മം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    “രേ​ണു​ക സ്വാ​മി കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ൽ ദ​ർ​ശ​ന്റെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു -നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും തു​ല്യ​രാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രോ​ട് ഞാ​ൻ പ​റ​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു -ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക, നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക -ഇ​ത് നീ​ണ്ട​തും ക​ഠി​ന​വു​മാ​ണ്, പ​ക്ഷേ തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്ത് വെ​ളി​ച്ച​മു​ണ്ട്. നി​യ​മം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ എ​ടു​ക്ക​രു​ത്, നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടും’’-​ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം പോ​സ്റ്റി​ൽ ര​മ്യ കു​റി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:darshanBangaloreRenuka Swamy murderPavithra Gowda
    News Summary - Film stars Darshan and Pavithra Gowda arrested due to cancellation of bail
    Similar News
    Next Story
    X