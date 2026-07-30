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    Metro
    Posted On
    date_range 30 July 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 7:58 AM IST

    ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ല്‍; ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ജി.​ബി.​എ

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    ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ല്‍; ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ജി.​ബി.​എ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 25,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​ബി.​എ ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 ന​കം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ സൈ​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​ല​വ് വ​സ്തു ഉ​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ജി.​ബി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. സൈ​റ്റി​ന്‍റെ വ​ലു​പ്പ​വും നീ​ക്കം ചെ​യ്ത മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്കും തു​ക. ഇ​ത് സ്വ​ത്ത് നി​കു​തി​യോ​ടൊ​പ്പം ഈ​ടാ​ക്കും. പ​ണം അ​ട​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 1964 ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് കു​ടി​ശ്ശി​ക ഈ​ടാ​ക്കും.

    ആ​ദ്യ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 25,000 രൂ​പ വ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50,000 മു​ത​ൽ 1 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യും പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും മ​നോ​ഹ​ര​വും വാ​സ​യോ​ഗ്യ​വു​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 'മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം' കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ഞ്ച് ന​ഗ​ര കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളും ജി.​ബി.​എ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള മ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ കു​ഴി​ക​ള്‍, നി​ർ​മാ​ണ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍, മ​ര​ക്കൊ​മ്പു​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ൾ, പൈ​പ്പു​ക​ൾ, മ​റ്റ് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യും.

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    TAGS:KarnatakacampaignGarbageBengaluru
    News Summary - ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ല്‍
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