Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:51 AM IST

    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം; ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​ദ​റി​ലേ​ക്ക് ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര

    text_fields
    bookmark_border
    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം; ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​ദ​റി​ലേ​ക്ക് ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ട​രു​ന്ന ല​ഹ​രി വി​പ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര. 'ല​ഹ​രി വേ​ണ്ട' എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി നാ​ല് സ്ത്രീ​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ 20 ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​രാ​ണ് ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ബി​ദ​ര്‍ വ​രെ 1000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന യാ​ത്ര 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും.ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റേ​യും ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം. ല​ഹ​രി​മു​ക്ത ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം. ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച് മൈ​സൂ​രു, മാ​ണ്ഡ്യ, രാ​മ​ന​ഗ​ര, ബം​ഗ​ളൂ​രു, തു​മ​കു​രു, ചി​ത്ര​ദു​ര്‍ഗ, ഹം​പി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ക്കും. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു​വ​ജ​ന ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ -കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വീ​ന്‍ രാ​ജ് സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ്, എ​ന്‍.​സി.​സി, മൈ ​ഭാ​ര​ത് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ഗ്ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ​ച്ച​ങ്ങ​ല നി​ര്‍മി​ക്കു​ക​യും ല​ഘു​ലേ​ഖ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തും. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ. ​പ്ര​താ​പ് ലിം​ഗ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​രും ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​യി​ൽ മു​ന്‍ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​രും ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ യാ​ത്ര പി​ന്നി​ട്ട​വ​രാ​ണെ​ന്നും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bike ridemetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Fight against alcoholism; Bike ride from Bandipur to Bidar
    Similar News
    Next Story
    X